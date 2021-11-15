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«Нас не услышали, да и не хотели»: известный тренер Карелии Леонид Байтман рассказал о встрече в правительстве

Новости. Общество
07:20, 27 Декабря 2021
фото: правительство Карелии

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Глава Федерации легкой атлетики в Карелии Леонид Байтман рассказал, как губернатор Артур Парфенчиков пригласил в правительство на встречу именитых тренеров, но слушать их не захотел.

Напомним, 24 ноября, после затянувшегося скандала с реконструкцией стадиона «Юность», глава Карелии Артур Парфенчиков провёл рабочую встречу со спортивной общественностью республики. По информации паблика «Спорт- норма жизни», Артур Парфенчиков поделился с присутствующими важной новостью об открытии отделения футбола на базе Училища олимпийского резерва в Кондопоге. На встречу были приглашены такие мавры карельского спорта, как Леонид Байтман, Юрий Цунский, Евгений Савинов, Сергей Шаститко.

И вот спустя месяц, 25 декабря, глава федерации легкой атлетики Карелии 90-летний Леонид Борисович Байтман решил все же поделиться впечатлениями от встречи.

- Ну, вот уже месяц собираюсь рассказать, как встретились после трех месяцев ожидания с губернатором. Да никак! По нашей просьбе на встречу были приглашены:

- Я, Байтман Л.Б. - стаж работы в отрасли физической культуры и спорта 70 с лишним лет, учитель, преподаватель, тренер, спортивный организатор, в прошлом директор четырёх спортивных школ.

- Савинов Евгений Васильевич - тренер по лёгкой атлетике, который подготовил более 30 мастеров спорта России, СССР и мастеров спорта международого класса . В течение 20 лет был директором спортивной школы Олимпийского резерва по лёгкой атлетике

- Цунский Юрий Анатольевич - стаж работы 60 лет, тренер по плаванию, организатор детской спорт школы в Петрозаводске по плаванию и первой в Карелии. Подготовил целую плеяду мастеров спорта по плаванию, больше 39 лет готовил учителей физической культуры.

- Шаститко Сергей учитель физкультуры 42 школы, стаж работы более 30 лет. Один из лучших учителей физкультуры.

Наши ученики - спортсмены, которых мы тренировали, успешно выступали и устанавливали рекорды на чемпионатах России, СССР, Европы и Мира. У нас были вопросы и предложения, механизмы решений, этих вопросов.

Встретили нас хорошо, торжественно. Чаем угостили. А рассказать вам нечего. Нас немного, но без интереса послушали. Однако так и не услышали, да и не хотели.

Нам подробно объяснили, какое счастливое будущее нас ждёт, благодаря созданию Училища олимпийского резерва. Как будет развиваться карельский спорт, потому что будут приезжать талантливые спортсмены со всего северо-запада, какие у нас будут команды по хоккею и футболу.  А вот про физкультуру и массовый спорт, про спортплощадки около школ, около жилья, про строительство инфраструктуры для всех... "денег нет".

С тем и расстались. То есть губернатор со встречи ушёл, мы перестали интересовать оставшихся чиновников. Правда, заммэра Кармазина пообещала встретиться в мэрии. Но через неделю переришила и даже не ответила на звонок. А события в этом направлении, как вы видите, развиваются по их сценарию.

Кому мы и вы, и наши и наших детей боли и заботы нужны...

Ранее глава Федерации легкой атлетики заявил, что школьные спортплощадки в Карелии опасны для детей.

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Комментарии

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Петрович
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Очередной раз не повезло спортсменам Республики с назначенным губернатором. Плевал он на спорт!
Эндшпиль
2021-12-27 08:35:02
Взрослые и такие наивные, чебуреков с лосятинкой на столе не наблюдалось, ста ло быть и не особо рады были вас лицезреть.
Горожанин
2021-12-27 08:31:03
Правильно. Нужен массовый спорт, а не выращивание отдельных "чемпионов". Нам нужна здоровая нация!
Гражданин
2021-12-27 07:34:11
"Кому мы и вы, и наши и наших детей боли и заботы нужны..."
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