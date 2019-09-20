Подписаться
Новости. Погода
19:40, 20 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Нас ждет холодный февраль: Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму

Загрузка...

Прогноз на отопительный сезон дается каждый год, чтобы ориентировать власти, специалистов в области энергетики, транспорта и сельского хозяйства относительно рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019−2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы, пишет pogoda.mail.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Росгидромета в пятницу, вероятность такого исхода составляет от 67 до 69%, оправдываемость подобных прогнозов за последние 19 лет колебалась в пределах 58−81%. Анализ выполнен специалистами подведомственного Росгидромету Гидрометцентра России.

В октябре выше нормы будет средняя месячная температура за Полярным кругом, ниже нормы температуры ожидаются на юге Сибири и Дальнего Востока. В ноябре на всей территории страны средние температуры будут около нормы, за исключением полярных районов, где показатели ожидаются выше нормы.

В декабре месячная температура на большей части территории РФ также будет находиться около средних многолетних значений, за исключением севера Урала и Сибири (выше нормы) и юга Западной Сибири (ниже нормы). В январе 2020 года показатели около и ниже нормы ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, на севере Якутии — выше нормы, в целом по стране около нормы. В феврале выше нормы температуры ожидаются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (кроме юга Камчатки, где показатели будут около и ниже нормы).

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего (февраля 2018 года — ИФ) в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа", - сказали в Росгидромет.

Наконец, мартовская прогностическая карта почти полностью окрашена красным цветом, что означает температуры выше нормы: это юг России, обширные территории Урала и Сибири. Однако на севере Центрального округа, в Северо-западном округе, а также на Дальнем Востоке среднемесячные температуры ожидаются около и немного выше нормы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2019, 15:04
Власти Карелии сообщили, в каких районах завтра включат отопление
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
15.09.2019, 09:30
В Петрозаводске начался первый день "итальянской забастовки" работников скорой помощи
16.09.2019, 11:35
В ДТП с лосем на трассе в Карелии погибла женщина и пострадала семья с ребенком
15.09.2019, 10:26
В Петрозаводске автоледи сбила беременную женщину на переходе
16.09.2019, 15:08
Установлена личность пенсионера, умершего в "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

20.09.2019 13:25
Обществоведение
Российскую школу хотят избавить от религиозного образования 5
РПЦ призвала федеральные власти не утверждать новые образовательные стандарты, разработанные министерством просвещения РФ.
Какое–то время мы бегали 2
18.09.2019 13:50
"Простые работяги на нашей стороне" 4
18.09.2019 09:52
Лучший способ потратить материнский капитал
17.09.2019 14:12
"Единственный независимый" 2
17.09.2019 10:57
Вся аналитика

Чтиво

19.09.2019 14:18
Без политики
Эпидемия XXI века
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Приказ: объект не открывать 2
19.09.2019 14:04
Что нужно знать перед тем, как начать заниматься спортом
18.09.2019 09:55
Ночной протокол 9
16.09.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

"РЕЗОНАНС" НА ТНТ-ОНЕГО
20.09.2019 16:02
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»