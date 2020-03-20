Население карельского поселка Ондозеро потребовало перенести рыбоводный участок с озера Унус

Местные жители готовы защищать свое право на благоприятную окружающую среду в суде и не исключают бойкота голосования по конституционным поправкам.
Небольшой поселок Ондозеро в Муезерском районе Карелии оказался новым очагом протеста местного населения против расширения товарного рыбоводства, угрожающего загрязнением водоемам республики. На встрече с представителями районных и республиканских властей жители поселка выступили против открытия форелевой фермы на озере Унус, потребовали перенести рыбоводный участок на другой водоем и выразили готовность отстаивать свое право на благоприятную окружающую среду в суде.
Кроме того, по словам жителей Ондозера, они не исключают бойкота голосования по конституционным поправкам, если карельские чиновники не прислушаются к мнению местного населения.
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