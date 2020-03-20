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Население карельского поселка Ондозеро потребовало перенести рыбоводный участок с озера Унус

Новости. Общество
14:23, 20 Марта 2020
фото: Наталья Малеева
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Местные жители готовы защищать свое право на благоприятную окружающую среду в суде и не исключают бойкота голосования по конституционным поправкам.

Небольшой поселок Ондозеро в Муезерском районе Карелии оказался новым очагом протеста местного населения против расширения товарного рыбоводства, угрожающего загрязнением водоемам республики. На встрече с представителями районных и республиканских властей жители поселка выступили против открытия форелевой фермы на озере Унус, потребовали перенести рыбоводный участок на другой водоем и выразили готовность отстаивать свое право на благоприятную окружающую среду в суде.

Кроме того, по словам жителей Ондозера, они не исключают бойкота голосования по конституционным поправкам, если карельские чиновники не прислушаются к мнению местного населения.

Читайте подробнее в статье "Нам оставят мертвый водоем"

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Елена
2020-03-20 15:23:05
"Бойкот по голосованию Конституции", с ума сошли , извините,уже и без вас решено , что 60-70 процентов "за" должно быть... лучше 73....
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