Население России снизилось в прошлом году почти на 250 тысяч человек

Росстат заявил о снижении численности населения РФ в 2023 году на 244 тысяч человек.

Как пишет РБК, численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,204 млн человек, снизившись за год на 243,8 тысяч (минус 0,17%). Это следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной 25 января.



За 2022 год население страны сократилось на 532,6 тысяч человек. То есть отрицательная динамика замедлилась, делают вывод в федеральном издании.



Представленные данные не учитывают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, уточнили в Росстате.



«Предварительная оценка оказалась оптимистичнее базового варианта демографического прогноза статслужбы (подготовлен осенью 2023 года), которым предусматривалось снижение численности населения в 2023 году на 368 тысяч, до 146,08 млн человек», — говорится в сообщении РБК.



Среди регионов наибольшее сокращение численности постоянных жителей в абсолютных цифрах в 2023 году было зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской областях (минус 20,2 тысячи и 20 тысяч человек соответственно), а также в Саратовской и Свердловской областях (минус 19 тысяч и 16 тысяч человек).



Самый масштабный прирост численности зафиксирован в Московской области (+59,2 тысяч человек), Москве (+50,5 тысяч) и Тюменской области (+41,8 тысячи человек).