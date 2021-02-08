"Население вынуждено ездить "за зубами" в крупные города"

Накануне международного дня стоматолога (9 февраля) гостем рубрики "Кофе со сливками" стал генеральный директор сети стоматологических клиник "Кардент" Владимир Ольшевский.

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Накануне этой даты мы встретились с известным карельским врачом Владимиром Ольшевским, который рассказал, как развивалась стоматология в Карелии и в каком состоянии находится стоматологическая помощь сейчас.

"Столица на Онего" присоединяется к поздравлениям всех стоматологов с профессиональным праздником и предлагает интервью с одним из них.

Владимир Ольшевский – человек-легенда. Полвека живет в Карелии и все эти годы занимается стоматологическими проблемами ее жителей. Семь лет был главным нештатным специалистом Минздрава, являлся одним из разработчиков республиканской программы профилактики болезней зубов у детей. Он – автор популярных, изданных еще в советское время книг о том, как сохранить зубы здоровыми. Многие годы работал в челюстно-лицевом отделении республиканской больницы, защитил кандидатскую диссертацию. Отмечен почетным званием "Заслуженный врач Карелии". Успешно сочетал лечебную работу с педагогической – преподавал хирургическую стоматологию будущим зубным врачам в медицинском училище; создал и 17 лет заведовал курсом стоматологии Петрозаводского университета, обучал азам стоматологии студентов медицинского факультета.

В 1991 году Владимир Андреевич принял удивившее многих решение – зарегистрировал первое в Карелии закрытое акционерное общество по оказанию стоматологической помощи, ЗАО "Кардент". Начинали с одного арендуемого кабинета и двух врачей. Сегодня "Кардент" - это сеть стоматологических клиник двух юридических лиц с общей численностью более 100 сотрудников. В одной из них, в клинике на улице Попова, любимом детище Владимира Андреевича, мы и встретились за чашкой кофе.

- Сегодня мы наблюдаем большой прогресс в качестве стоматологической помощи в Петрозаводске и ряде городов Карелии, - говорит Владимир Ольшевский. - В тоже время, очевидно, что в ряде районов доступность стоматологической помощи стала хуже, чем раньше. Имеются серьезные проблемы с врачебными кадрами. Зубных врачей больше не выпускают, а стоматологи ехать "на село" не хотят по известным причинам. Население вынуждено ездить "за зубами" в крупные города, либо пользоваться услугами приезжающих неизвестных дантистов. Никто точно не считал, но, зная количество и загруженность частных клиник, совершенно очевидно, что большую долю стоматологических проблем частники берут на себя. Все мы видим, что уменьшились, а где-то и исчезли очереди "за номерком" в государственных поликлиниках.

Полную версию интервью читайте в рубрике "Кофе со сливками".