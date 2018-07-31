Наша задача – придать новый долговременный импульс развитию Карелии, заявил Шандалович

Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал итоги заседания госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.

Сегодня в Москве состоялось очередное заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, в котором принял участие председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

"Мы рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с развитием Республики Карелия. Это касается практически всех отраслей экономики, промышленности, социальной сферы, образования, здравоохранения. Отрадно, что ряд моментов, которые очень волнуют население, в том числе и нас, законодателей, нашли отражение в проекте решения сегодняшнего заседания. Речь идет о развитии транспортной инфраструктуры, выделении средств на дорожное строительство, развитии спортивной инфраструктуры в республике. Кроме того, говорили о решении экономических вопросов, в частности, повышении инвестиционной привлекательности Карелии. Также в качестве рекомендаций в проект решения Комиссии попали вопросы, касающиеся охраны Онежского и Ладожского озер. И как очень точно отметил секретарь Совета безопасности России, председатель Госкомиссии Николай Патрушев, наша задача – это придание долговременного импульса развитию Республики Карелия. А основная цель – повышение качества жизни населения. Это самое важное", - отметил Шандалович, подводя итоги заседания в Москве.