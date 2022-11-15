Нашедший на улице банковскую карту  подросток в  Карелии спокойно расплачивался ею в магазинах

Суд в Медвежьегорском районе Карелии принял к рассмотрению уголовное дело в отношении местного жителя, попавшего под следствие из-за того, что расплачивался в магазинах чужой банковской картой.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в сентябре обвиняемый, который тогда еще был несовершеннолетним, нашел на земле чужую банковскую карту. С ней он пошел по магазинам и накупил товаров на сумму более 2600 рублей.



В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и возместил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме.



Оплата товаров чужой картой считается кражей, совершенной с банковского счета. Минимальное наказание за такое преступление — штраф 100 000 рублей, максимальное — до 6 лет лишения свободы.