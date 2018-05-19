"Наши работники нищие, они за чертой бедности". В Петрозаводске профсоюз работников автотранспорта заявил о кризисе

Председатель рескома профсоюза работников автотранспорта Сергей Соловьев сообщил о проблемах, с которыми сталкивается коллектив предприятия ПМУП "Городской транспорт".

Сергей Соловьев заявил о трудностях, сложившихся с выполнением трудового договора на муниципальном предприятии. Также, по оценке представителя профсоюза, ПМУП "Городской транспорт" не обеспечивает замену устаревшего парка техники.

Об этом Соловьев рассказал на заседании, состоявшемся в Доме профсоюзов.

Как пояснил представитель профсоюза, на предприятии "Городской транспорт" принят коллективный трудовой договор, но из-за отсутствия прибыли он выполняется не в полном объеме, при этом зарплаты работников не индексировались три года. Кроме того, профсоюзы неоднократно ставили вопрос о замене подвижного состава, но ответ тот же – нет денег.

"Наши работники нищие, они за чертой бедности, - отметил он. – Коллективный договор профсоюз заключил хороший. Но он не выполняется. Получается, что все для галочки, все для проформы. Если мы по-деловому собираемся и по-деловому обсуждаем, у нас должен быть результат. А не так, что три года зарплата не индексируется. Давайте выходить из этого замкнутого круга. Нам должно быть стыдно, что люди, которые работают круглосуточно, находятся в таком положении".

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