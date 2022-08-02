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Наши строители — это наша гордость!

Новости. Общество
09:00, 17 Августа 2022
фото: © Марина Хаймина

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Накануне Дня строителя компания «Век» наградила своих сотрудников и принимала поздравления от Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктора Викторовича Россыпнова и Главы Петрозаводска Владимира Константиновича Любарского.

Почётные гости вместе с генеральным директором компании «Век» Евгением Максовичем Воскобойниковым прогулялись по территории жилого комплекса «Каскад», в котором в очередной раз, на семь месяцев раньше заявленного срока, был досрочно сдан новый дом.

Встреча прошла очень позитивно. Архитектура, чистота и ухоженность «Каскада», паркинг нового 10-го дома и демо-квартира с оригинальным дизайн-проектом вызвали много восторженных впечатлений у всех присутствующих.

Представители власти также посетили офис продаж, где генеральный директор в подробностях рассказал о новом уникальном проекте — строительстве 12-го дома ЖК «Каскад». Дом займёт главенствующее положение и станет доминантой комплекса в целом. Старт продаж запланирован на сентябрь этого года.

В этот же день на территории нового сданного дома ЖК «Каскад» состоялась церемония награждения сотрудников компании «Век».

Трудовой коллектив «Века» наградили Дипломом Российского Союза Строителей и Почётной грамотой Правительства Республики Карелия — за высокие профессиональные успехи, многолетнюю плодотворную работу в области строительства и большой вклад в развитие строительной отрасли республики.

За профессионализм, трудолюбие и верность профессии Почётным знаком Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации награждён генеральный директор компании — Евгений Максович Воскобойников.

За заслуги в области строительства, высокие профессиональные достижения, успехи, достигнутые в строительной отрасли, Нагрудным знаком «Лучший инженер» от Ассоциации Национальное объединение строителей награждён главный инженер компании — Алексей Прасолов.

За высокие достижения в профессиональной деятельности, безупречный труд и высокое профессиональное мастерство нагрудным знаком «Лучший по профессии» от Ассоциации Национальное объединение строителей наградили геодезиста Сергея Мыльникова.

Наиболее отличившиеся сотрудники получили награды от строительной компании «Век», а также нагрудные знаки и награды республиканского и муниципального уровня. Всего компания отметила 59 своих коллег. Среди них — производители работ, бетонщики, электросварщики, плотники, инженеры, машинисты крана и экскаватора, а также специалисты административного персонала.

Благодаря высокому профессионализму и преданности каждого сотрудника своей профессии — компании удается сохранять традиции, внедрять передовые технологии, иметь безупречную репутацию среди коллег, партнёров и благодарность жителей Петрозаводска и республики.

Отдел продаж:
Петрозаводск, ул. Попова 13А
Тел: 33-00-43
vek-kvartira.ru

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