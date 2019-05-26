Посетившие столицу Карелии финские исследователи рассказали, как меняется историческая память о войне.

В Петрозаводске побывали два ученых из финского города Йоэнсуу Ольга Давыдова-Меге и Исмо Бьорн, занимающиеся исследованиями исторической памяти. Они посетили военную экспозицию Национального музея Карелии и Центр воинской славы Петрозаводска, где с ними встретился корреспондент "Столицы на Онего".

Обменявшись впечатлениями от выставки, мы решили поговорить о том, насколько похожа в России и Финляндии память о войне, и как она превращается в часть государственной идеологии:

Исмо Бьорн: В течение последних примерно 20 лет в Финляндии стали больше говорить о ее участии во Второй мировой войне. Но основной акцент по-прежнему делается на Зимней войне и Войне-продолжении, а про Лапландскую войну финны вообще предпочитают не вспоминать. Это очень трудная тема, поскольку, как Вы сказали, финнам пришлось повернуть оружие против своих союзников. Однако не менее болезненные темы – это переселенческие лагеря на оккупированной финскими войсками территории или дети, которые были рождены финскими женщинами от немецких солдат.

Ольга Давыдова-Меге: После распада Советского Союза в Финляндии произошел "нео-патриотический поворот" в памяти о войне. Пока существовал СССР, страна поддерживала с ним дружественные отношения, и официальные власти Финляндии признавали роль Советского Союза, как победителя в войне, при этом на уровне простого народа всегда чтили ветеранов, хотя и без особого героического нарратива. С крушением Советского Союза и исчезновением его идеологического доминирования в отношениях двух стран отпала необходимость в "литургии дружбы и сотрудничества", и это не могло не отразиться на том, как отмечаются государственные праздники, в частности – День независимости.

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