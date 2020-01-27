Настасья Самбурская раскрыла секрет упругих ягодиц

Актриса рассказала о том, как поддерживает в тонусе состояние своей кожи.

Самбурская заявила, что знает наиболее эффективные методы избавления от целлюлита и придания ягодицам упругости, чем процедуры, пишет Cosmopolitan.



Настасья уже сейчас начала готовиться к предстоящему пляжному сезону.



"Я активно занималась своей пятой точкой для последующих поисков на неё приключений", – пояснила артистка.

Настасья стесняется показать результаты "до" и "после". Однако она уверяет, что эффект есть.



"Я очень довольна результатом! Возможно, даже покажу вам мое до/после (вру конечно, я же скромная)", – с иронией отметила звезда.

Певица посоветовала поклонницам также заняться подготовкой своего тела к летнему сезону заранее. По ее словам, это позволит девушкам без стеснения показывать свое тело на пляже.