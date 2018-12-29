Настасья Самбурская сменила образ

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Настасья Самбурская долгое время оставалась верна своему стилю. Однако недавно 31-летняя актриса удивила поклонников.
Самбурская приняла участие в модной фотосессии. Она предстала в новом сексуальном образе блондинки. Для съемки Настасья примерила белый парик и джинсовый комбинезон, который не стала застегивать на верхние пуговицы, пишет Cosmopolitan.
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