Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях

В интервью украинская певица доказала, что и в жизни достаточно раскрепощена: она рассказала, что ей нравится в сексе.

Девушка приняла участие в YouTube-шоу "Слава+". Во время разговора звезда упомянула,что не стеснялась своей внешности, даже когда весила вдвое больше, чем сейчас. А теперь,по ее словам, она и вовсе не видит необходимости скрывать тело, пишет Cosmopolitan.

"У меня молодая красивая попа, зачем мне ее прятать? И по дому я спокойно хожу раздетой. В моем теле нет третьей груди или чего-то другого – оригинального и сверхъестественного, что я не могла бы показать", – считает Каменских



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Настя не стесняется говорить на откровенные темы.

"Я творческий человек, а творческие люди не должны иметь никаких рамок. Дело не в сексе, не в пошлости. Дело в том,насколько ты открыт для этого. Удовольствие – это энергия, которая проходит сквозь тебя. Граница пошлости – то когда ты занимаешься сексом и кого-то режешь, а всё остальное – это нормально. Даже БДСМ!", – заявила она.