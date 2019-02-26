Настя Каменских выложила в Сеть обнаженное фото

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Настя Каменских умеет эпатировать публику. Певица выложила новое откровенное фото, которое вызвало споры в Сети.
На снимке украинская артистка позирует в постели обнаженной. Волосы звезды собраны в небрежный пучок, а на лице отсутствует косметика. Настя прикрылась одеялом и игриво прижала палец к губам, пишет Cosmopolitan.
"Кто еще не видел мою попу как у Ким?", – подписала Каменских фото.
Певица сделала отсылку к своему новому клипу "Попа как у Ким", в котором она высмеяла подражание звездам и стремление обладать идеальными формами.
Пикантный кадр понравился далеко не всем фолловерам. Некоторые подписчики Насти посоветовали ей быть скромнее и не выставлять напоказ тело.
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