Настя Каменских выложила в Сеть обнаженное фото

Настя Каменских умеет эпатировать публику. Певица выложила новое откровенное фото, которое вызвало споры в Сети.

На снимке украинская артистка позирует в постели обнаженной. Волосы звезды собраны в небрежный пучок, а на лице отсутствует косметика. Настя прикрылась одеялом и игриво прижала палец к губам, пишет Cosmopolitan.

"Кто еще не видел мою попу как у Ким?", – подписала Каменских фото.



Instagram

Певица сделала отсылку к своему новому клипу "Попа как у Ким", в котором она высмеяла подражание звездам и стремление обладать идеальными формами.

Пикантный кадр понравился далеко не всем фолловерам. Некоторые подписчики Насти посоветовали ей быть скромнее и не выставлять напоказ тело.