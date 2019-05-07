Настю Каменских отправили сниматься в порно

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Очередной откровенный снимок с отдыха вызвал недовольство подписчиков: поп-диве предложили сниматься в фильмах для взрослых.
Настя Каменских отпраздновала 32-летие. День своего рождения звезда встретила на пляже в турецкой Анталье. Для фото Настя позировала в купальнике, в руках у певицы был высокий бокал.
Артистка склонилась к камере – видимо, для того, чтобы фанаты могли насладиться видом ее почти обнаженной и весьма пышной груди, пишет издание "Дни.ру".
Но все же излишняя откровенность фотографий не всем пришлась по душе. Некоторые подписчики отметили, что Каменских бессовестно эксплуатирует свое тело. Кое-кто поинтересовался, снимают в этот момент Настю Каменских сзади. Певице посоветовали сниматься в фильмах для взрослых.
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