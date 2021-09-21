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«Настоящий кошмар»: Жители Петрозаводска продолжают жаловаться на «микроскопическую» парковку у вокзала

Новости. Общество
16:50, 28 Сентября 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Горожанин, водитель, в очередной раз поднял вопрос по проблеме парковки у ж/д вокзала.

«Почему в столице Карелии такая маленькая (даже микроскопическая) парковка? Периодически приходится встречать/провожать людей и это превращается в настоящий кошмар. Надо 2, 3, 4 круга по площади сделать, чтобы повезло занять хоть какое-нибудь место (но это не точно)! Разве это нормально? Вторым рядом вставать не хочу по понятным причинам, а тащиться от Горького с чемоданами вообще не радует», — написал горожанин в соцсети.

Водитель предложил урезать сквер (не убирать полностью) и сделать хорошую парковку, как во многих городах, либо, как вариант, продумать возможность подземного паркинга.

Ранее сообщалось, что глава Петрозаводска Владимир Любарский инициировал бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, но пока вопрос остается открытым.

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Комментарии

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Русский
2021-09-28 17:35:19
Хде скорый поезд Москва-Чална и самолеты перекрашенные в деда мороза ?
NEZITIC
2021-09-28 17:28:27
Где Ульянов?
Изя
2021-09-28 17:55:39
NEZITIC, может арестован ? Или с дедом зю слился ???))) :)
drug
2021-09-28 17:24:18
Обещанного три года ждут.
Я про "подумать и решить".
Сквер на площади - перед вокзалом ломать не НАДО !!!!
Не проблема автомашину оставить на Анохина или Коммунальной в сквере и прогуляться.
Kon
2021-09-28 17:23:39
Вопрос открытый.
А может вокзал перенести за город?
Изя
2021-09-28 17:57:41
Kon, ДАВНО ПОРА , вместе с ж.дорогой !!!!!!!!!!!)))) :)
Никита
2021-09-28 17:16:16
Сити-меер ведь что-то думал , обсужал , ну и нарешал бардак .
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