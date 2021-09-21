«Настоящий кошмар»: Жители Петрозаводска продолжают жаловаться на «микроскопическую» парковку у вокзала

Горожанин, водитель, в очередной раз поднял вопрос по проблеме парковки у ж/д вокзала.

«Почему в столице Карелии такая маленькая (даже микроскопическая) парковка? Периодически приходится встречать/провожать людей и это превращается в настоящий кошмар. Надо 2, 3, 4 круга по площади сделать, чтобы повезло занять хоть какое-нибудь место (но это не точно)! Разве это нормально? Вторым рядом вставать не хочу по понятным причинам, а тащиться от Горького с чемоданами вообще не радует», — написал горожанин в соцсети.

Водитель предложил урезать сквер (не убирать полностью) и сделать хорошую парковку, как во многих городах, либо, как вариант, продумать возможность подземного паркинга.

Ранее сообщалось, что глава Петрозаводска Владимир Любарский инициировал бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, но пока вопрос остается открытым.