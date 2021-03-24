Настоящий праздник состоится 27 марта в самом центре карельской столицы

На площади Кирова пройдут соревнования по ликвидации последствий ДТП на кубок компании "Дракар".
Мероприятие проводит СЗРЦБ при поддержке партнеров:
• магазин "Мото Арена";
• страховой дом "ВСК"
• компания "К-Моторс".
Каждый, кто придёт на площадь, сможет не только наблюдать за соревнованиями, но и найти себе занятие по душе, а именно:
• Детские конкурсы;
• Интерактивные площадки Главного управления МЧС России по Республике Карелия, где каждый гость сможет почувствовать себя пожарным-спасателем;
• Выставка пожарно-спасательной техники. Кроме новейших аварийно-спасательных автомобилей и автоцистерн на выставке будут представлены их предшественники (ретро-автомобили);
• Выставка техники компании "Мото-Арена";
• Выставка техники BMW группы компаний "К-Моторс";
• ️Палатка с демонстрацией мастер-класса по оказанию первой помощи группы компаний "Северо-Западный Региональный Центр Безопасности";
• Пропаганда безопасности дорожного движения от сотрудников ГИБДД;
• ️В заключение мероприятия состоится показное пожарно-тактическое учение по ликвидации ДТП.
Тех, кто проголодается, сотрудники главного управления МЧС России по Республике Карелия накормят настоящей полевой кашей.
А еще это прекрасная возможность активно провести время всей семьей.
"Берите мам, пап, бабушек, дедушек, друзей и приходите на нашу праздничную площадку", -призвали организаторы.
На правах рекламы