Настоящий праздник состоится 27 марта в самом центре карельской столицы

На площади Кирова пройдут соревнования по ликвидации последствий ДТП на кубок компании "Дракар".

Мероприятие проводит СЗРЦБ при поддержке партнеров:

• магазин "Мото Арена";

• страховой дом "ВСК"

• компания "К-Моторс".

Каждый, кто придёт на площадь, сможет не только наблюдать за соревнованиями, но и найти себе занятие по душе, а именно:

• Детские конкурсы;

• Интерактивные площадки Главного управления МЧС России по Республике Карелия, где каждый гость сможет почувствовать себя пожарным-спасателем;

• Выставка пожарно-спасательной техники. Кроме новейших аварийно-спасательных автомобилей и автоцистерн на выставке будут представлены их предшественники (ретро-автомобили);

• Выставка техники компании "Мото-Арена";

• Выставка техники BMW группы компаний "К-Моторс";

• ️Палатка с демонстрацией мастер-класса по оказанию первой помощи группы компаний "Северо-Западный Региональный Центр Безопасности";

• Пропаганда безопасности дорожного движения от сотрудников ГИБДД;

• ️В заключение мероприятия состоится показное пожарно-тактическое учение по ликвидации ДТП.

Тех, кто проголодается, сотрудники главного управления МЧС России по Республике Карелия накормят настоящей полевой кашей.

А еще это прекрасная возможность активно провести время всей семьей.

"Берите мам, пап, бабушек, дедушек, друзей и приходите на нашу праздничную площадку", -призвали организаторы.



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