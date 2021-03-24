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Настоящий праздник состоится 27 марта в самом центре карельской столицы

Новости. Экономика
11:17, 25 Марта 2021
фото: © vk.com/drakar.szrcb
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На площади Кирова пройдут соревнования по ликвидации последствий ДТП на кубок компании "Дракар".

Мероприятие проводит СЗРЦБ при поддержке партнеров: 
• магазин "Мото Арена";
• страховой дом "ВСК"
• компания "К-Моторс".

Каждый, кто придёт на площадь, сможет не только наблюдать за соревнованиями, но и найти себе занятие по душе, а именно: 
Детские конкурсы; 
Интерактивные площадки Главного управления МЧС России по Республике Карелия, где каждый гость сможет почувствовать себя пожарным-спасателем; 
Выставка пожарно-спасательной техники. Кроме новейших аварийно-спасательных автомобилей и автоцистерн на выставке будут представлены их предшественники (ретро-автомобили); 
Выставка техники компании "Мото-Арена"; 
Выставка техники BMW группы компаний "К-Моторс"; 
️Палатка с демонстрацией мастер-класса по оказанию первой помощи группы компаний "Северо-Западный Региональный Центр Безопасности"; 
Пропаганда безопасности дорожного движения от сотрудников ГИБДД; 
️В заключение мероприятия состоится показное пожарно-тактическое учение по ликвидации ДТП. 

Тех, кто проголодается, сотрудники главного управления МЧС России по Республике Карелия накормят настоящей полевой кашей. 

А еще это прекрасная возможность активно провести время всей семьей.

"Берите мам, пап, бабушек, дедушек, друзей и приходите на нашу праздничную площадку",  -призвали организаторы.

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