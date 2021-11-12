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Настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря умер в ковидном госпитале Карелии

Новости. Общество
11:45, 15 Ноября 2021
фото: © Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь

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Архимандрит Иларион преставился к Господу, сообщается на сайте Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря.

«Настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Иларион преставился ко Господу 14 ноября в 22.50», — указано на сайте монастыря.

Ранее сообщалось, что игумена монастыря — отца Иллариона (Кильганова) — госпитализировали в Петрозаводск с подозрением на коронавирусную инфекцию. Впоследствии коронавирус подтвердился, стало известно о поражении 50% легких. Игумену оказывали помощь в госпитале для ветеранов.

Позже в официальной группе Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря появилось сообщение о временном закрытии монастыря для посещений. Паломников и туристов попросили воздержаться от поездок.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-15 12:37:05
Соболезнования, конечно.
Но где же рейды росгвардии, по поводу нарушений противоковидных мер в церквях? Массовые мероприятия, отсутствие масок. Непочатый край!
Гость
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