В Карелии из-за коронавируса закрылся монастырь

Важеозерский монастырь временно закрылся для посещений на карантин.

В официальной группе Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря появилось сообщение о временном закрытии монастыря для посещений. Паломников и туристов просят воздержаться от поездок.

«Братья и сестры! Монастырь временно закрывается для посещений на карантин. Просим воздержаться от поездок, независимо от сделанных прививок и наличия QR-кодов», — говорится в обращении.

Ранее игумена монастыря — отца Иллариона (Кильганова) — госпитализировали в Петрозаводск с подозрением на коронавирусную инфекцию. Впоследствии коронавирус подтвердился, стало известно о поражении 50% легких. Игумену оказывают помощь в госпитале для ветеранов.