Наталья Бочкарева обнажила грудь после скандала с наркотиками (ФОТО)

Актриса решилась на смелый эксперимент.

Напомним, актриса Наталья Бочкарева призналась в хранении наркотиков. Неприятный инцидент не вывел Наталью из колеи. Бочкарева сменила имидж и устроила эротическую фотосессию, пишет Cosmopolitan.

Артистка позировала в сером брючном костюме в тонкую полоску. Наталья надела пиджак на голое тело, показав грудь.





© instagram.com/tatuana_kucheruk_

Бочкарева предложила поклонникам обсудить, как прошли их выходные.



Однако фанатам больше хотелось поговорить о ее откровенном снимке: "Какая вы эффектная, очень идет этот деловой стиль", "Шикарный образ, смелый и загадочный".

Наталья также примерила яркий оранжевый жакет, однако на этот раз надела черную футболку.