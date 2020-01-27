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Наталья Бочкарева обнажила грудь после скандала с наркотиками (ФОТО)

Новости. Общество
21:30, 27 Января 2020
фото: © instagram.com/natalia_bochkareva_official
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Актриса решилась на смелый эксперимент.

Напомним, актриса Наталья Бочкарева призналась в хранении наркотиков. Неприятный инцидент не вывел Наталью из колеи. Бочкарева сменила имидж и устроила эротическую фотосессию, пишет Cosmopolitan.

Артистка позировала в сером брючном костюме в тонкую полоску. Наталья надела пиджак на голое тело, показав грудь. 


© instagram.com/tatuana_kucheruk_

Бочкарева предложила поклонникам обсудить, как прошли их выходные.

Однако фанатам больше хотелось поговорить о ее откровенном снимке: "Какая вы эффектная, очень идет этот деловой стиль", "Шикарный образ, смелый и загадочный".

Наталья также примерила яркий оранжевый жакет, однако на этот раз надела черную футболку. 

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Комментарии

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кир
2020-01-27 22:00:30
Не всю наркоту у неё изъяли. Кое-что осталось. :)
Неравнодушный
2020-01-27 21:46:32
После истории с наркотиками народу ещё больше нравится.
Гость
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