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Новости. Общество
14:00, 20 Июня 2019
фото: ГТРК "Карелия"

Наталья Вартанова: "Дерево дружбы" станет городской достопримечательностью только на набережной

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Председатель Союза пенсионеров "Северные колокола" Наталья Вартанова уверена, что никто не собирается уничтожать Дерево дружбы.

 - Мы все любим свой город. Хотим, чтобы он был красивым, уютным, со знаковыми, памятными местами. В течение нескольких лет мы ждем, когда стела "Город воинской славы" займет достойное место среди достопримечательностей Петрозаводска. На публичных слушаниях горожане, наконец, определились с местом установки памятника. И если по техническим причинам пришлось отказаться от варианта с установкой стелы в парке Победы на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской, то почему сегодня мы должны забыть и об аллее городов-побратимов? Представители всех общественных организаций единогласно поддержали вариант, занявший второе место по результатам слушаний. Это наш выбор, который достоин уважения. В городе воинской славы стела должна стоять в центре, а не на задворках. Этот памятник - символ нашей гордости за наших героических предков, символ памяти и скорби о страшной войне, которая никого не щадила.

Мы помним и о дружбе с городами-побратимами. Это история нашего города, которую никто не собирается переписывать. Ни у кого даже в мыслях не было и нет уничтожать памятный знак "Дерево дружбы". Почему некоторые архитекторы так болезненно восприняли решение о переносе памятника? Рассудите сами, ведь логичнее, чтобы Знак украшал набережную, где установлены все подаренные городами-побратимами скульптуры. Памятник необходимо привести в порядок, сделать проект, чтобы он красиво вписался в композицию. И тогда "Дерево дружбы" действительно станет достопримечательностью, которой будут любоваться жители города и туристы. Сегодня памятный знак видно только тем, кто спускается в пойму Лососинки по лестнице со стороны площади Кирова. Когда его перенесут на набережную, он будет доступен всем.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2019-06-20 14:27:52
Ну . вот и та кто стояла за предыдущими ораторами- пенсионерами , сама решила сделать последний заброс охинеи в головы горожан . А кто за ней стоит : Анишин , Бандарчук , Посадник , кто ещё ? Ну не нужна горожанам стела вместо Дерева Дружбы , хватит нам выносить мозг вашей галиматьёй . Посмотрите реальный опрос горожан в СТ.на Онего ; 84 % против установки там и вообще стелы . Что вам ещё надо …..??? Геть !!!!!
У вас у всех не та репутация , чтобы навязывать нам что то .
У вас уже церквушку без разрешения самовольно попы стоят на площади , а вы ещё нам стелу в мозг вбиваете .
тетка
2019-06-20 14:27:46
А мнение этой дамы и вообще не авторитетно.
дмитрий
2019-06-20 14:26:02
что они к дереву пристали руки прочь ломать не строить
zanoza
2019-06-20 14:14:39
А за чей счёт будет перенос "Дерева дружбы" на набережно. Может Совет пенсионеров этот перенос оплатит? Хватит уже вилять хвостом перед администрацией города! Всем давно понятно, чьи интересы представляют все эти так называемые общественные организации . НАРОД ПРОТИВ!!!
Valentina Vonti
2019-06-20 14:09:51
Наталья вы ,что создали для города? Ломать не строить.
Juniper59
2019-06-20 14:09:08
Надо ещё не забыть берёзы пересадить. Стела без их уничтожения явно не впишется вместо "Дерева дружбы". Ну, посадка крупномеров - это для мэрии знакомая тема.
А откуда МЧС станет салюты пускать? Сейчас для них как раз побратимскую площадку пользуют...
Американец
2019-06-20 14:03:01
еще одна "патриотка", которая не имеет своего собственного мнения и которая наверняка ЗА ПОВЫШЕНИЕ пенсионного возраста выступала. Но типа делает вид, что работает на народ, сидит в фонде и бабло втихую получает, которое рядовому пенсионеру и во сне не приснится. Тьфу на тебя, как же вы смешны
Гость
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