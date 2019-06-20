Наталья Вартанова: "Дерево дружбы" станет городской достопримечательностью только на набережной

Председатель Союза пенсионеров "Северные колокола" Наталья Вартанова уверена, что никто не собирается уничтожать Дерево дружбы.

- Мы все любим свой город. Хотим, чтобы он был красивым, уютным, со знаковыми, памятными местами. В течение нескольких лет мы ждем, когда стела "Город воинской славы" займет достойное место среди достопримечательностей Петрозаводска. На публичных слушаниях горожане, наконец, определились с местом установки памятника. И если по техническим причинам пришлось отказаться от варианта с установкой стелы в парке Победы на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской, то почему сегодня мы должны забыть и об аллее городов-побратимов? Представители всех общественных организаций единогласно поддержали вариант, занявший второе место по результатам слушаний. Это наш выбор, который достоин уважения. В городе воинской славы стела должна стоять в центре, а не на задворках. Этот памятник - символ нашей гордости за наших героических предков, символ памяти и скорби о страшной войне, которая никого не щадила.

Мы помним и о дружбе с городами-побратимами. Это история нашего города, которую никто не собирается переписывать. Ни у кого даже в мыслях не было и нет уничтожать памятный знак "Дерево дружбы". Почему некоторые архитекторы так болезненно восприняли решение о переносе памятника? Рассудите сами, ведь логичнее, чтобы Знак украшал набережную, где установлены все подаренные городами-побратимами скульптуры. Памятник необходимо привести в порядок, сделать проект, чтобы он красиво вписался в композицию. И тогда "Дерево дружбы" действительно станет достопримечательностью, которой будут любоваться жители города и туристы. Сегодня памятный знак видно только тем, кто спускается в пойму Лососинки по лестнице со стороны площади Кирова. Когда его перенесут на набережную, он будет доступен всем.