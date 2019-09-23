Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию и возобновить карьеру певицы

СМИ пишут, певица захотела вернуться на сцену, чтобы поправить свое финансовое положение.

Возвращение артистки на российскую сцену вызвано ее финансовыми проблемами, пишет Cosmopolitan.

По сообщениям друзей певицы, несколько ее счетов заблокированы. Чтобы разобраться с долгами, Ветлицкая подписала контракт с крупной музыкальной корпорацией Санкт-Петербурга, которая займется организацией и продвижением концертов исполнительницы.

Исполнительница хита "Посмотри в глаза" давно прекратила свою музыкальную карьеру и перебралась в более теплую страну на ПМЖ.



Для спокойной жизни она выбрала маленький город Дения (Испания). Свой выбор она объяснила тем, что там живет мало русских эмигрантов и само место не пользуется большой популярностью у туристов. Артистка живет в особняке с видом на море.

В Европе артистка сменила концертные наряды на классический костюм и занялась недвижимостью, а также дизайном и реставрацией мебели. За границей Ветлицкая увлеклась духовными практиками.