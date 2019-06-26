Наталья Водянова выложила в Сеть кадры с насекомыми

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Российская супермодель рассказала о своих приключениях на пасеке.
Пасека находится на острове Уэсан во Франции. Поездка состоялась в рамках экскурсии бренда Guerlain. До пасеки Наталья добиралась на велосипеде, пишет Cosmopolitan.
Уже на месте Водянова переоделась в специальный защитный костюм белого цвета. Лицо модели закрывал капюшон-сетка.
"Воссоединились с моей семьей Guerlain на острове Уэсан, где они делают свою знаменитую линию по уходу за кожей Abeille Royale", – рассказала Наталья в Instagram.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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