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Новости. Общество
20:40, 02 Июня 2019
фото: Инстаграм

Наташа Королева странцевала стриптиз на свое 46-летие

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В свой день рождения певица не удержалась и доказала, что с годами она становится только краше.

Наташа Королева 31 мая отметила 46-летие: свой день рождения певица встретила на сцене. Артистка не стала устраивать пышного торжества - вместо этого она дала концерт в театре "Русская песня" Надежды Бабкиной, с которой давно дружит. А после концерта устроила небольшой ужин для близких друзей. Поздравить артистку пришли ее звездные коллеги – Стас Михайлов, Нелли Кобзон, Надежда Бабкина, Ида Достман, пишет "КП".

Перед концертом певица записала на видео эротический танец с элементами стриптиза и выложила ролик в Инстаграм. Артистка нарядилась в розовый парик и салатовый пиджак и томно станцевала под песню собственного исполнения.

"Принцы все стареют, принципы уходят. Я же красивею, выгляжу по моде. Что тебе еще надо, многое умею. Я твое торнадо, твоя Кассиопея", - спела Наташа, потихоньку расстегивая пиджак и распахивая его на камеру. Под жакетом у Королевой оказалось облегающее кружевное боди.

"Ну здравствуй, 46-я годовщина", - подписала Королева свой пост.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-06-02 21:10:33
Это понятно. Каковы наши дальнейшие действия ? Хде Бузова и Улицкая ?
Гость
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