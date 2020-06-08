Наташа Королева в алых трусиках и голый Тарзан открыли банный сезон (ВИДЕО)

Певица повеселилась в бане с супругом Сергеем Глушко (Тарзаном).

Королева порадовала себя релаксом в подмосковном комплексе. Наташа вместе с супругом расслабилась во время банных процедур, пишет Cosmopolitan.

Певица побывала в парилке, установленной в лесной зоне. Артистка в одном полотенце и с чепчиком на голове дала волю эмоциям. Она исполнила зажигательный танец, засветив красные трусики.





"Банный сезон объявляю открытым!", – заявила звезда.

Сергей Глушко был еще более откровенным – он полностью обнажился. Стриптизер устроил себе контрастные процедуры. После бани он залез в бочки с холодной и горячей водой.