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Наташа Королева в алых трусиках и голый Тарзан открыли банный сезон (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 08 Июня 2020
фото: © instagram.com/koroleva__star
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Наташа Королева с мужем отметили начало лета отличным отдыхом на природе.

Певица повеселилась в бане с супругом Сергеем Глушко (Тарзаном).

Королева порадовала себя релаксом в подмосковном комплексе. Наташа вместе с супругом расслабилась во время банных процедур, пишет Cosmopolitan.

Певица побывала в парилке, установленной в лесной зоне. Артистка в одном полотенце и с чепчиком на голове дала волю эмоциям. Она исполнила зажигательный танец, засветив красные трусики.



"Банный сезон объявляю открытым!", – заявила звезда.

Сергей Глушко был еще более откровенным – он полностью обнажился. Стриптизер устроил себе контрастные процедуры. После бани он залез в бочки с холодной и горячей водой.

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