890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину (ВИДЕО) 1
Сегодня 19:02
Олигарх сделал подарок госуниверситету Петрозаводска 8
Сегодня 07:15
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки 15
Сегодня 09:37
История вокруг строительства в Карелии бутафорского финского концлагеря попала в прессу Финляндии 16
Сегодня 10:59
В России от коронавируса скончалось рекордное число инфицированных 3
Сегодня 10:47

Тарзан "нашел" новую работу после слов о нехватке денег (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:10, 29 Мая 2020
фото: © instagram.com/tarzan___official
Загрузка...

Муж Наташи Королевой в инстаграме ответил критикам на предложение найти работу после жалобы артиста на нехватку денег.

Ранее российский актер, певец, бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, что пандемия коронавирусной инфекции ударила по их семейному бюджету. Кроме того, по словам Глушко, артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек", пишет издание "РИА Новости".

Шоумен выложил выложил фотографию, где он сидит на полу в переднике и платке, а в руках держит половую тряпку.



"Устроился на работу… по специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом", –написал артист.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
Сегодня 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»