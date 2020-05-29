Тарзан "нашел" новую работу после слов о нехватке денег (ФОТО)

Муж Наташи Королевой в инстаграме ответил критикам на предложение найти работу после жалобы артиста на нехватку денег.

Ранее российский актер, певец, бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, что пандемия коронавирусной инфекции ударила по их семейному бюджету. Кроме того, по словам Глушко, артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек", пишет издание "РИА Новости".



Шоумен выложил выложил фотографию, где он сидит на полу в переднике и платке, а в руках держит половую тряпку.





"Устроился на работу… по специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом", –написал артист.