Тарзану предложили работу скотника и дояра

Предприимчивый бизнесмен отреагировал на жалобу стриптизера и бодибилдера на безработицу. Олег опубликовал коллаж с Сергеем Глушко в стильном клетчатом костюме и ботильонах. Мужа Наташи Королевой с помощью фотошопа разместили в коровнике, снабдив его руки ведром и бидоном, пишет Cosmopolitan.

Сыровар заявил, что готов предоставить рабочие места супругам и всем страдающим представителям российского шоу-бизнеса.



"Сергею Глушко наконец предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными тёлками и проявить себя на вакансии дояра. Эта отличная работа на свежем воздухе поможет ему заработать на хлеб насущный", –высказался фермер.

Фермер отметил, что его хозяйство находится недалеко от столицы. Тарзану, который вместе с семьей живет в загородном подмосковном доме, будет не так далеко ездить на работу.



"Если вдруг его жена уже выгнала из дома по причине отсутствия у него денег, мы можем предоставить ему комфортабельное общежитие. У нас там даже штанга имеется. В принципе мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару – работу обоим найдём. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей. Или наоборот", – иронично предложил фермер.