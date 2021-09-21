Национальный музей Карелии приглашает пенсионеров на «Рябиновую осень»

Каждую субботу октября для участников акции «Рябиновая осень» в музее будут проходить экскурсии и занятия.

Традиционная осенняя акция «Рябиновая осень» откроется в Национальном музее республики 2 октября в 12:00 экскурсией «Первые предметы». Она пройдет на одноименной выставке, посвященной 150-летию учреждения. Участники познакомятся с уникальными предметами из первой коллекции губернского музея, увидят фотографии, документы, иллюстрации, рассказывающие о развитии музея в разные моменты истории.

В субботу, 9 октября, в 12:00 участников акции ждет не просто экскурсия «Губернаторский парк», но и увлекательная прогулка по любимому многими петрозаводчанами парку. Экскурсанты услышат о его прошлом, увидят, как он менялся, узнают, какие тайны он хранит и, конечно же, вспомнят о первом губернаторе Олонецкого края.

А 16 октября в 12:00 пенсионеров ждут на занятии «В стране книжных сокровищ». Здесь речь пойдет о библиотеках, существовавших и существующих на территории республики. Посетители узнают интересные факты о старейшей библиотеке при знаменитом Соловецком монастыре, откроют для себя Гаврилу Романовича Державина не только как поэта, губернатора, министра, но и как первого блогера Карелии, познакомятся с удивительной историей Национальной библиотеки Карелии, а также увидят рукописные и старопечатные богослужебные книги.

Экскурсия «В поисках Петра I» состоится 23 октября в 12:00. Она посвящена одному из самых красивых памятников императору. История рождения Петрозаводска неразрывно связана с именем Петра Великого и, казалось бы, память об основателе нашего города должна была бы быть увековечена давно, но первый памятник, посвященный императору, появляется только в 1873 году.

Завершится акция 30 октября в 12:00 мастер-классом «Блокнот желаний», на котором каждый участник сможет создать свой блокнот с картинками, коллажами, небольшими текстами и желаниями.