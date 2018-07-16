Национальный музей Карелии выиграл крупный грант

Учреждение стало победителем программы "Музеи 4.0" Фонда Потанина.

Экспертный совет определил 15 победителей нового конкурса "Музей 4.0" благотворительной программы Фонда Владимира Потанина "Музей без границ". На грантовый фонд в 50 млн рублей претендовали 468 проектов из 74 регионов страны. На конкурс откликнулись музеи, некоммерческие организации, организации сферы культуры, вузы. В финал вышло 50 заявок.

Всего в конкурсе было заявлено четыре номинации: "Технологии и инструменты", "Культура участия", "Сетевые партнерства", "Новые вызовы", на участие в которых поступило 468 заявок. Национальный музей Карелии стал победителем в номинации "Новые вызовы" с проектом "Лаборатория северного дизайна" (руководитель – Светлана Кольчурина).



Проект "Лаборатория северного дизайна" объединяет основную функцию музея: сохранение и изучение региональной истории и этнографии с современными функциями культуры: неформальное образование, арт-кураторство и развитие творческих индустрий.



Информация о победителях конкурса размещена на сайте Благотворительного фонда Владимира Потанина: http://www.fondpotanin.ru/novosti/2018-07-11/41917961.