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Новости. Культура
18:20, 16 Июля 2018

Национальный музей Карелии выиграл крупный грант

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Учреждение стало победителем программы "Музеи 4.0" Фонда Потанина.

Экспертный совет определил 15 победителей нового конкурса "Музей 4.0" благотворительной программы Фонда Владимира Потанина "Музей без границ". На грантовый фонд в 50 млн рублей претендовали 468 проектов из 74 регионов страны. На конкурс откликнулись музеи, некоммерческие организации, организации сферы культуры, вузы. В финал вышло 50 заявок.

Всего в конкурсе было заявлено четыре номинации: "Технологии и инструменты", "Культура участия", "Сетевые партнерства", "Новые вызовы", на участие в которых поступило 468 заявок. Национальный музей Карелии стал победителем в номинации "Новые вызовы" с проектом "Лаборатория северного дизайна" (руководитель – Светлана Кольчурина). 

Проект "Лаборатория северного дизайна" объединяет основную функцию музея: сохранение и изучение региональной истории и этнографии с современными функциями культуры: неформальное образование, арт-кураторство и развитие творческих индустрий.

Информация о победителях конкурса размещена на сайте Благотворительного фонда Владимира Потанина: http://www.fondpotanin.ru/novosti/2018-07-11/41917961.

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