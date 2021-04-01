Национальный парк "Водлозерский" и Карельский научный центр РАН заключили соглашение о сотрудничестве

В нынешнем году научному центру исполняется 75 лет, а нацпарк отметит 30-летний юбилей.

Директор национального парка "Водлозерский" Алла Гудым и председатель Карельского научного центра Российской академии наук Ольга Бахмет подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает совместную работу в области изучения и сохранения природного и культурного наследия на территории нацпарка и Кижского федерального заказника. Организации намерены реализовывать научные, природоохранные и культурные программы и проекты, обмениваться идеями и информацией, а также проводить научно-практические, образовательные и просветительские мероприятия.

Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ, подписание соглашения приурочено к проведению года, юбилейного для обеих организаций. В 2021 году Карельский научный центр отмечает 75-летие, а Национальный парк "Водлозерский" – 30-летие. В преддверии значимых событий запланировано проведение масштабной совместной научно-практической конференции и ряда других мероприятий.