Национальный театр Карелии прощается со старейшим работником

На 84-м году ушла из жизни старейший работник Национального театра Карелии, Лидия Александровна Фёдорова.

Лидия Александровна Фёдорова скончалась 28 октября, сообщается в паблике Нацтеатра.

Более 50 лет Лидия Александровна прослужила в нашем театре, пройдя путь от рабочего сцены до заведующей реквизиторским цехом. Замечательный, щедрой души человек, отличный профессионал.

Коллектив театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 1 ноября 2021 года с 8.00 до 9.00 в траурном зале на ул. Вольной, 4.