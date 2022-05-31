Национальный театр Карелии завоевал престижную награду

Спектакль Нацтеатра Карелии удостоился награды на традиционном фестивале финно-угорских народов «Майатул».

Как рассказали в Минкультуры республики, спектакль Национального театра Карелии «В сапоге у бабки играл фокстрот» в постановке Кирилла Заборихина получил диплом за лучшую режиссуру на XIV Международном фестивале театров финно-угорских народов «Майатул».

Фестиваль регулярно проходит в Йошкар-Оле, столице республики Марий Эл. Все 9 конкурсантов из 6 регионов России представили свои спектакли на национальных языках финно-угорских народов.

Как жюри, так и зрители оказались в восторге от спектакля — после премьеры зал аплодировал стоя. Были отмечены режиссура и актуальность остросоциальной темы постановки.

В Петрозаводске спектакль можно будет увидеть в следующем театральном сезоне.