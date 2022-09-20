Нацмузей Карелии превратится в лесное королевство и порастет мхом

В Национальном музее Карелии откроется выставка, посвященная лесу, рассказали в Министерстве культуры республики.

Выставка «По этажам лесного царства. В гостях у Моховой бороды», посвященная лесу, откроется в Национальном музее Карелии 7 октября в 15:00.

По задумке организаторов, новая экспозиция представит лес как сложную систему, в которой объединены живая и неживая природа. Подробнее всего на выставке расскажут о мхах. Для юных посетителей проводником по «королевству мхов» станет сказочный персонаж Моховая Борода.

Новое выставка может заинтересовать дошкольников, школьников, натуралистов и всех любителей карельской природы.