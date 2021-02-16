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Нацтеатр Карелии виртуально погрузит зрителей в атмосферу эпоса "Калевала"

Новости. Культура
13:30, 17 Февраля 2021
фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК
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В Национальном театре Карелии в День Калевалы пройдут VR-спектакль и экскурсия по закулисью.

Ко Дню Калевалы 28 февраля Национальный театр Карелии подготовил специальную программу. Зрителям будет представлен VR-спектакль "Калевала. Эпизоды" и авторская экскурсия по театральному закулисью.

Спектакль "Калевала. Эпизоды" – номинант "Золотой маски – 2020".  Постановка- совместная работа Национального театра Карелии и Theater & VR InterLab ry (Хельсинки, Финляндия).

"Спектакль погружает зрителя в пространство и атмосферу событий знаменитого карело-финского фольклора и эпоса Калевала. Древность и современность встречаются – сюрреалистические миры из давно известных историй оживают в очках виртуальной реальности. Зритель оказывается внутри эпической космогонии, в реальных карельских ландшафтах и в окружении электронной музыки, аутентичных песен и звучании фольклорных музыкальных инструментов", - говорится в сообщении Минкульта Карелии.

Показы состоятся 27–28 февраля и 1–2 марта.

Также 28 февраля в 20.00 состоится авторская экскурсия "Без занавеса". Её проведет актер театра Андрей Горшков – обладатель кубка "Мистер Этно", единственный рэпер в мире, читающий на карельском языке, известный всем, как Сын-Медведь и северный бог Борей.

"Андрей Горшков в образе карельского молодца поведает множество тайн, которые хранит здание Национального театра Карелии, расскажет об интересных моментах актерской профессии. Зрители побывают в самых магических и недоступных для обычного зрителя местах, проверят себя в викторине на знание элементов карельского костюма, обязательно выучат несколько фраз на карельском языке. И конечно же, услышат карельский рэп!", - сообщили в Минкульте.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске снесут дом, чтобы благоустроить территорию будущего здания театра.

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