В Петрозаводске снесут дом, чтобы благоустроить территорию будущего здания театра

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о реконструкции здания Дома культуры Онежского тракторного завода в Петрозаводске.

Глава напомнил, здание бывшего ДК мы выкупили у частного владельца в 2020 году. Планируем, что после ремонта сюда переедет Театр драмы Карелии "Творческая мастерская", который сейчас делит одно здание с Карельской филармонией и остро нуждается в большой сцене, репетиционных залах, гримерных и других помещениях.

Подходить к вопросам ремонта ДК следует предельно аккуратно, так как здание является объектом культурного наследия. Сейчас мы уже нашли техническое решение, которое позволяет нам провести реконструкцию здания с обустройством зрительного зала на 350 мест. Примечательно, что площади позволяют расположить тут не только зрительный зал и помещения для нужд коллектива театра, но и, к примеру, комнаты для детских студий или творческих коллективов. А территория заднего двора театра, ныне крайне неприглядная, в процессе реконструкции превратится в летний театр и кафе.

Подготовка ПСД должна быть завершена к 2022 году, а сами ремонтные работы – к 2025-му. Понятно, что реконструкция исторического здания потребует трудоёмких и длительных работ.

Также особое внимание в проекте уделяем благоустройству прилегающей территории. Это не только реконструкция фонтана, озеленение и малые архитектурные формы, но и комфортная парковка для посетителей. Для ее нужд используем земельный участок под аварийным деревянным домом по улице Герцена, 4 , который будет расселен и снесен к 2025 году. К этому времени мы уже получим новый театрально-концертный комплекс, который без сомнения станет еще одним культурным центром и визитной карточкой Петрозаводска.

Ранее Парфенчиков пообещал директору "ТМ" в юбилейный день рождения новое помещение для театра.