Парфенчиков пообещал директору "ТМ" в юбилейный день рождения новое помещение для театра

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил директора Театра драмы "Творческая мастерская" Александра Побережного-Береговского с 60-летием.

Руководитель региона написал на своей странице в "ВКонтакте", что сегодня отмечает свое 60-летие Александр Лазаревич Побережный–Береговский, который более 14 лет возглавляет театр "Творческая мастерская".

"Благодаря его таланту наш театр завоевал любовь зрителей не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. Постановки "ТМ" получают самую высокую оценку на престижных российских и международных фестивалях и конкурсах", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что Александр Побережный-Береговский сплотил вокруг себя замечательный коллектив, который недавно пополнился молодыми талантливыми актерами. В этом году труппа уже порадовала своих поклонников тремя премьерами. Сейчас в театре работают над новой постановкой.

"Отмечу, что у "Творческой мастерской" в скором времени должно появиться и собственное помещение – театр переедет в здание бывшего Дома культуры ОТЗ, которое мы выкупили и сейчас готовим к ремонту", - сообщил Парфенчиков.

Руководитель республики пожелал директор Театра драмы республики "ТМ" крепкого здоровья, новых творческих открытий, вдохновения и благодарных зрителей.