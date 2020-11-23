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Парфенчиков пообещал директору "ТМ" в юбилейный день рождения новое помещение для театра

Новости. Общество
15:18, 24 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил директора Театра драмы "Творческая мастерская" Александра Побережного-Береговского с 60-летием.

Руководитель региона написал на своей странице в "ВКонтакте", что сегодня отмечает свое 60-летие Александр Лазаревич Побережный–Береговский, который более 14 лет возглавляет театр "Творческая мастерская".

"Благодаря его таланту наш театр завоевал любовь зрителей не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. Постановки "ТМ" получают самую высокую оценку на престижных российских и международных фестивалях и конкурсах", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что Александр Побережный-Береговский сплотил вокруг себя замечательный коллектив, который недавно пополнился молодыми талантливыми актерами. В этом году труппа уже порадовала своих поклонников тремя премьерами. Сейчас в театре работают над новой постановкой.

"Отмечу, что у "Творческой мастерской" в скором времени должно появиться и собственное помещение – театр переедет в здание бывшего Дома культуры ОТЗ, которое мы выкупили и сейчас готовим к ремонту", - сообщил Парфенчиков.

Руководитель республики пожелал директор Театра драмы республики "ТМ" крепкого здоровья, новых творческих открытий, вдохновения и благодарных зрителей.

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-24 15:42:48
Хватит кормить актеришек. Пусть сами себя содержат
Гость
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