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"Научил правильно себя вести": директор Нацмузея Карелии написал пост в память о Жванецком

Новости. Общество
13:22, 07 Ноября 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг поделился мыслями о скончавшемся сатирике Михаиле Жванецком.

"Занавес! Мы остались без Жванецкого. Страшновато. Но он оставил нам свой язык. Мы всегда ждали от него фразу. Человек-фраза. Сколько он их нам подарил: "Отлично, Григорий? – Нормально, Константин!",  "Маленькие, но по три. Большие, но по пять…", "Жаль, что мы так и не заслушали начальника транспортного цеха", - написал Гольденберг на свой странице Вконтакте.

По его мнению, Жванецкий оказал огромное влияние на общество.

"Он научил нас правильно себя вести. Как? С иронией… Даже намек на пафос – путь к утрате смысла.  Великий, человек-эпоха… Это не про него. Он был самим собой во всех эпохах. Успел ли он всё сказать? Всё ли мы поняли?  Жаль. Очень жаль поколения, которые вырастут уже без него.  Спасибо, Михаил Михайлович! Мир праху… Всё", - добавил Гольденберг.

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