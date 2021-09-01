Наука и образование: официальная статистика показала, где самые высокие зарплаты в Карелии

Сферы науки и образования попали в число самых высокооплачиваемых профессиональных сфер Карелии, согласно официальной статистике о средней начисленной зарплате в июне 2021 года.

Это следует из данных Карелиястата, опубликованных в докладе «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Средняя номинальная начисленная заработная плата в организациях, которые занимаются научными исследованиями и разработками достигла 92 тыс. рублей, а в сфере образования — 71,2 тыс. рублей.

Выше зарплаты только в отрасли рыболовства и рыбоводства — в среднем, 112,3 тыс. рублей.

Даже в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности зарабатывают меньше, чем в науке — 71,2 тыс. рублей.

Также в число лидеров по ровню средней зарплаты вошли предприятия электроэнергетики — 65,5 тыс. рублей, а также организации, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью — 68,7 тыс. рублей.