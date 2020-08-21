Навального перевезли на лечение в Германию

Российского блогера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Несколько автомобилей скорой помощи в сопровождении полиции и машин пожарной службы прибыли к клинике около 10.30 (11.30 мск). Навального на носилках занесли внутрь, сообщает корреспондент РИА Новости.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что блогер находится в стабильном состоянии. Члены семьи пообещали выступить с заявлением о его самочувствии после обследований.

Напомним, в четверг, 20 августа, утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.

Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.

По данным авиакомпании S7, на борту он ничего не ел и не пил. Перед вылетом блогер выпил чай в кофейне аэропорта.

Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.