Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии проверил готовность республиканских школ к новому учебному году 2
21.08.2020 18:58
Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии
Сегодня 08:53
Подрядчик неудачно сложил лестницу в Петрозаводске (ФОТО) 5
21.08.2020 17:00
В больницы Карелии поступит 15 новых автомобилей "скорой"
21.08.2020 18:20
Жителям Карелии предлагают перейти на электронную квитанцию
21.08.2020 15:00

Навального перевезли на лечение в Германию

Новости. Общество
14:29, 22 Августа 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

Российского блогера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Несколько автомобилей скорой помощи в сопровождении полиции и машин пожарной службы прибыли к клинике около 10.30 (11.30 мск). Навального на носилках занесли внутрь, сообщает корреспондент РИА Новости.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что блогер находится в стабильном состоянии. Члены семьи пообещали выступить с заявлением о его самочувствии после обследований.

Напомним, в четверг, 20 августа, утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.

По данным авиакомпании S7, на борту он ничего не ел и не пил. Перед вылетом блогер выпил чай в кофейне аэропорта.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ
16.08.2020, 09:06
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)

Аналитика

21.08.2020 11:27
Обществоведение
Карелии прогнозируют медленное вымирание
Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:11
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»