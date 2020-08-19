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Навального в тяжелом состоянии госпитализировали из-за отравления (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:13, 20 Августа 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Блогер Алексей Навальный находится без сознания после отравления и экстренной посадки самолета в аэропорту Омска.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", – написала Кира.

Пресс-секретарь блогера предположила, что Навального могли отравить.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания, – добавила девушка. –  Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое".

По информации ТАСС, Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи № 1. Его состояние тяжелое. Блогера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-08-20 09:59:52
И все в этом безумном мире сразу же поняли кто и зачем. Без суда, следствия и включения мозгов.
Геннадий Иванович
2020-08-20 09:59:17
Ещё бы? Стольких коррупционеров народу явил, столько разоблачений в никуда,правда...
Похоже взялись всерьёз .....
Театральный критик
2020-08-20 09:54:23
Либерастня, все на мост с плакатиками ! Есть повод протестануть кговавому режыму.
goo
2020-08-20 09:26:30
Россия проснись.
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