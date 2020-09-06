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Навального вывели из искусственной комы

Новости. Общество
16:18, 07 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Врачи Charite сообщили о значительном улучшении состояния здоровья Алексея Навального.

Он был постепенно выведен из искусственной комы и стал реагировать на обращения окружающих, сообщили в немецкой клинике, куда он был госпитализирован, пишет ТАСС.

Навальный был постепенно выведен из искусственной комы и стал реагировать на обращения окружающих, сообщили в клинике.

Долгосрочные последствия произошедшего для здоровья Навального по-прежнему нельзя исключать, отметили немецие медики.

Напомним, в четверг, 20 августа, утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.

Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.

Позднее Навального перевезли в клинику "Charite" в Германии. Немецие специалисты по результатам исследования пришли к выводу, что российский оппозиционный политик был отравлен токсическими веществами из группы "Новичок".

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-09-07 16:42:13
Эту фамилию уже все бабки выучили по всему миру.
кир
2020-09-07 16:25:48
Совсем пофиг этот чел.
новый
2020-09-07 16:21:50
Хде начальник штаба навального трунов ? Почему не истерит у Молекулы с плакатиком ?
Гость
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