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Навальный написал проникновенный пост о любви, которая помогла ему вернуться к жизни

Новости. Общество
23:00, 21 Сентября 2020
фото: © instagram.com/navalny
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Политик и блогер Алексей Навальный рассказал о любви к жене.

Алексей Навальный разместил новый пост в Instagram, в котором рассказал о том, как любовь жены Юлии помогла ему выйти из комы.

26 августа у супругов была 20-летняя годовщина свадьбы.

"Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля @yulia_navalnaya приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку. Врать не буду – ничего не помню", – написал Алексей.

По словам Навального, после выхода из комы он ничего не понимал, но каждый день ждал прихода жены.

"И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она – неясно. Как она выглядит – тоже не знаю... Она приходит и становится главной в палате, – вспоминает блогер. – Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать... Теперь я точно знаю просто на своём опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии".

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