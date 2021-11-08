Навигация для маломерных судов закрывается на водоемах Петрозаводска

С сегодняшнего дня на водоемах Петрозаводска закрывается навигационный период для маломерных судов.

С 8 ноября на водоемах, расположенных в пределах Петрозаводского городского округа, закрывается навигационный период. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы. Основанием для закрытия навигации является постановление правительства республики.

«В связи с запретом выхода на водоемы на маломерных судах, инспекторы ГИМС предостерегают горожан и гостей карельской столицы от возможных нарушений. Рыбалка и водные прогулки в преддверии зимнего периода становятся крайне опасными», — заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что правительство республики выпустило постановление о закрытии навигации для маломерных судов. В Карелии навигация 2021 года для плавания на маломерных судах на водных объектах, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, считается закрытой с 1 ноября в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и в городе Костомукше. С 8 ноября навигация закрывается в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске и Сортавале.