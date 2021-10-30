В Карелии закрывается навигация

Правительство республики выпустило Постановление о закрытии навигации для маломерных судов.

Как сообщается на сайте регионального правительства, в соответствии с документом, в Карелии навигация 2021 года для плавания на маломерных судах на водных объектах, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки считается закрытой с 1 ноября в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и в городе Костомукше. С 8 ноября навигация закрывается в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске и Сортавале.

Ранее МЧС Карелии опубликовало разъяснения новых требований к водителям катеров и лодок.