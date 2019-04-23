Назначен новый руководитель судебных приставов Карелии

Бывший заместитель руководителя УФССП России по Новгородской области Олег Гончаров стал и.о. главного судебного пристава Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник Управления организации ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности и административной практики ФССП России Иван Николаев официально представил и.о. главного судебного пристава Республики Карелия Олега Гончарова.

Свою трудовую деятельность в Федеральной службе судебных приставов Олег Валерьевич Гончаров начал в 2005 году с должности ведущего специалиста отдела дознания и административной практики Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области.

В 2013 году он был назначен начальником отдела – старшим судебным приставом ОСП по Суджанскому району УФССП России по Курской области.

С 2014 года Олег Валерьевич работал заместителем руководителя УФССП России по Новгородской области –заместителем главного судебного пристава Новгородской области.