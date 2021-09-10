Назначен новый руководитель завода «Петрозаводскмаш»

Исполняющим обязанности директора Петрозаводского филиала компании «АЭМ-технологии» — завода «Петрозаводскмаш» — назначен директор по операционной деятельности компании Анатолий Смирнов.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Анатолий Смирнов в 2003 году окончил Костромской государственный технологический университет, в 2016 году — Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ». Является кандидатом технических наук.

С 2003 по 2015 гг. прошел путь от мастера цеха до заместителя главного инженера по производству ПАО «ЗиО-Подольск».

В 2015 году Анатолий Михайлович был назначен директором по операционной деятельности «Атоммаша» (филиал АО «АЭМ-технологии» в Петрозаводске), где также возглавлял оперативный штаб по созданию первого атомного реактора для Белорусской АЭС.

С 2017 по 2020 годы работал генеральным директором ПАО «ЗиО-Подольск».

В ноябре 2020 года был назначен директором по операционной деятельности АО «АЭМ-технологии».