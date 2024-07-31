Назначен новый замминистра Минсоца Карелии

В системе социальной защиты замминистра уже 22 года.

На должность заместителя Министра социальной защиты Карелии назначена Кузнецова Галина Леонидовна. Она будет курировать вопросы социального обслуживания и деятельности органов опеки и попечительства в республике. Об этом министерство рассказало в официальном госпаблике.

Галина Леонидовна имеет два высших образования — психологическое и юридическое. Работала в качестве психолога в школе и Республиканском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Возрождение» в начале трудовой деятельности.

В системе социальной защиты населения с 2002 года.

В последнее время она занимала должность начальника отдела разработки и мониторинга социальных программ.



Отметим, что назначение состоялось с учетом нахождения Кузнецовой Г.Л. в кадровом резерве Минсоцзащиты РК.