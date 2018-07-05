13:08, 05 Июля 2018
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
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В Карелии местный житель отправится на 20 лет в колонию за изнасилование несовершеннолетнего и попытку изготовления порнографических материалов, сообщили в Следкоме республики.
Следствием и судом установлено, что в 2013 году подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика, а также осуществил видеосъемку потерпевшего в целях изготовления порнографических материалов.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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