Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео

В Карелии местный житель отправится на 20 лет в колонию за изнасилование несовершеннолетнего и попытку изготовления порнографических материалов, сообщили в Следкоме республики.

Следствием и судом установлено, что в 2013 году подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика, а также осуществил видеосъемку потерпевшего в целях изготовления порнографических материалов.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.