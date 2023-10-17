Назначены два дополнительных поезда из Петрозаводска в Москву

Один из составов заедет и в Санкт-Петербург.

Как сообщили в паблике «Петрозаводск транспортный», на конец октября — начало ноября назначены два дополнительных поезда до Москву и обратно.



Скорый поезд № 201 Ч «Петрозаводск — Москва» отправится из столицы Карелии 29 октября и прибудет в Москву 30 числа в 10.39.



Скорый поезд № 202 Ч «Москва — Петрозаводск» отправится 3 ноября в 16.55 и прибудет в карельскую столицу 4 ноября в 08.50. Так долго он будет следовать из-за обилия технических стоянок, в общей сложности они займут 2 часа 39 минут. При этом выходить пассажирам запретят.



Далее, скорый поезд № 297 Ь «Мурманск — Москва» отправится с побережья Баренцева моря в 20.35, 1 и 5 ноября. В Петрозаводск этот поезд прибудет 2 и 6 ноября в 16.03 и отправится дальше в 16.23.



По пути он заедет в Петербург: на Ладожский вокзал состав прибудет 2 и 6 ноября в 23.23, стоянка продлится больше часа.



На Ленинградский вокзал Москвы поезд прибудет 3 и 7 ноября в 11.52.



А скорый поезд № 298 Ь «Москва — Мурманск» отправится с Ленинградского вокзала столицы в 02:05 один раз, 4 ноября



На Ладожский вокзал Петербурга он прибудет 4 ноября в 11.51 и уедет оттуда в 12.15.



В Петрозаводске состав окажется 4 ноября в 18.55 и отправится далее на север только в 20.05.