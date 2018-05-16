Назначены новые прокуроры Сортавалы и Лахденпохского района

По теме
Загрузка...
Генпрокурор РФ назначил новых прокуроров в Сортавале и Лахденпохском районе Карелии, сообщает ведомство.
Согласно приказу генпрокурора, старший советник юстиции Николай Терешков назначен на должность прокурора Сортавалы. Ранее он занимал должность прокурора Лахденпохского района.
Этим же приказом на должность прокурора Лахденпохского района назначен младший советник юстиции Герман Гришин. До назначения он работал заместителем прокурора Сортавалы.
По теме
Выбор читателей
13.05.2018, 10:00
12.05.2018, 09:06
15.05.2018, 10:37
10.05.2018, 12:06
09.05.2018, 14:26
Аналитика
14.05.2018 12:01
Обществоведение
Дискуссия о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" получила VIP-участника. Им стал глава Карелии Артур Парфенчиков.
11.05.2018 13:52
10.05.2018 15:55
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
Чтиво
14.05.2018 15:08
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время.
12.05.2018 09:37
10.05.2018 13:26
Медиа
11.05.2018 10:48
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии