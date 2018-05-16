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Новости. Общество
07:25, 16 Мая 2018

Назначены новые прокуроры Сортавалы и Лахденпохского района

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Генпрокурор РФ назначил новых прокуроров в Сортавале и Лахденпохском районе Карелии, сообщает ведомство.

Согласно приказу генпрокурора, старший советник юстиции Николай Терешков назначен на должность прокурора Сортавалы. Ранее он занимал должность прокурора Лахденпохского района.

Этим же приказом на должность прокурора Лахденпохского района назначен младший советник юстиции Герман Гришин. До назначения он работал заместителем прокурора Сортавалы.

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